Stasera su Rai 3 in prima visione assoluta “Of Dogs and Men”. La trama del film sulla riconciliazione, tra conflitto e speranza

Su Rai 3, martedì 7 ottobre alle 21.15, in occasione del secondo anniversario del tragico attacco terroristico alla popolazione israeliana, in prima visione assoluta “Of Dogs and Men”: un racconto di sopravvivenza, dolore e speranza oltre il confine della guerra.

“Of Dogs and Men”, del regista israeliano Dani Rosenberg, è ambientato nel kibbutz Nir Oz, al confine con Gaza, poco dopo l’attacco devastante di Hamas del 7 ottobre 2023. Il film racconta il drammatico ritorno della sedicenne Dar alla disperata ricerca del suo cane Shula, nei luoghi in cui è avvenuto il massacro al quale è sopravvissuta. Sua madre è stata presa in ostaggio e gli abitanti del kibbutz sono stati decimati da rapimenti e uccisioni.

Girato con uno stile che mescola finzione e realtà, “Of Dogs and Men” si concentra sui segni dell’orrore impressi nei volti delle persone e nei luoghi bruciati dalla guerra. Ma in questa terra ferita dove si susseguono gli orrori – le immagini dei massacri di cittadini israeliani e dei bombardamenti su Gaza arrivano sul cellulare della ragazza – il racconto va oltre la rappresentazione della crudeltà: attraverso il viaggio di Dar e l’attenzione dedicata agli animali abbandonati si apre una riflessione profonda sull’umanità, sul dolore condiviso e sulla possibilità di un dialogo che supera il rancore e l’odio.

Il percorso del cane Shula, che attraversa case e territori segnati dal conflitto, diventa metafora della ricerca di un’umanità comune in mezzo all’oscurità della guerra, mettendo a fuoco la speranza che anche negli istanti più tragici ci possa essere spazio per la riconciliazione e la pace. Girato in condizioni straordinarie, nei luoghi teatro di violenze, interpretato dalla giovane Ori Avinoam e dagli abitanti reali della comunità colpita, il film si distingue come una testimonianza diretta e sofferta della vita quotidiana tra conflitto e speranza.