Sciopero dei trasporti a Roma il 10 ottobre: a rischio bus, tram e metro

Venerdì 10 ottobre a Roma trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 e 4 ore indetto dai sindacati Sul, Usb e Orsa

Venerdì 10 ottobre a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore indetti dai sindacati Sul, Usb e Orsa. Le agitazioni interesseranno la sola rete Atac. Il servizio, secondo le fasce di garanzia, sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Le agitazioni interesseranno l’intera rete Atac, ma saranno esclusi i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di sub-affidamento (linee 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano), 500, 515, 551, 669 e 980.

Lo sciopero non riguarderà, poi, le linee bus gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale. Viaggeranno quindi regolarmente le linee gestite da Atr, Bis, Troiani e Tuscia: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Servizio regolare anche sui collegamenti di Cotral e Trenitalia. Sulla rete Atac saranno possibili disagi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio su bus (anche quelli sostitutivi delle linee tram), filobus, metropolitane e sulla ferro tranvia Termini-Centocelle.

Per quanto riguarda il servizio notturno, sempre di Atac, nella notte tra giovedì e venerdì non sarà assicurato il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). Sarà garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e quello delle corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916.

Venerdì notte, non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e non saranno assicurate le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916. Sarà invece assicurato il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Sempre nel corso dell’agitazione, non sarà assicurato il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Sarà possibile pagare direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte di credito/debito. Durante la protesta, infine, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria – ad eccezione delle fermate Ionio e Arco di Travertino – non sarà possibile utilizzare i bike box per il deposito delle bici; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)