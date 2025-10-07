Regionali in Calabria, Meloni esulta per Occhiuto: “Fiducia nel centrodestra”

Regionali in Calabria, larga affermazione del centrodestra con la conferma del governatore uscente Occhiuto, con il 58% dei consensi. La premier Meloni esulta
La Calabria ha eletto il suo nuovo presidente della Regione, si tratta di Roberto Occhiuto, candidato con il centrodestra che per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese, è riuscito a conquistare il secondo mandato consecutivo. Quando mancano solo poche sezioni da scrutinare, al momento sono 1995 su 2406, Occhiuto si è assestato a poco meno del 58% di consensi, staccando di 17 punti l’avversario diretto, l’eurodeputato pentastellato, Pasquale Tridico che con il centrosinistra arriva a poco più del 41%.
Una vittoria scontata per Occhiuto, esponente di punta di Forza Italia, partito di cui è vicesegretario nazionale, che partiva con i favori del pronostico, nonostante l’ombra di una indagine, in fase molto preliminare. Il governatore, con le dimissioni anticipate, ha lanciato un pesante sasso nello stagno della politica calabrese, rafforzando ulteriormente la propria immagine, premiata dall’elettorato calabrese e mandando nello scompiglio un centrosinistra aggrappato all’ennesimo candidato ‘civico’, Tridico (M5s), già presidente dell’Inps, lanciato nella mischia a poche ore dalla presentazione delle liste, e bruciando tutte le opzioni politiche, in primis quella del giovane sindaco dem di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.
Le urne di questa tornata elettorale consegnano a Forza Italia il primato di preferenze con il 17%, a seguire nella stessa coalizione la lista Occhiuto presidente ha raggiunto il 12,5%, poi Fratelli d’Italia al 11,5%, Lega con il 9,5%, Noi moderati con il 4,27, Dc Udc 1,34%, Forza azzurri 0,96%, Nord chiama Sud 0,20%. Nel centrosinistra il primo partito è il Pd con il 13,3%, la lista Tridico presidente si ferma al 7,41%, a seguire il M5s con il 6,21%, Dp 5,22%, Casa riformista IV, 4,39%, Avs 3,97%.
TAJANI: OCCHIUTO È PERSONA PERBENE
“Roberto Occhiuto è una persona perbene. Noi siamo garantisti. Poteva benissimo rimanere in carica, non era obbligato a dimettersi, Ha fatto una scelta, dicendo ai calabresi ‘tocca a voi giudicare’. I calabresi hanno giudicato con più voti di quanto gliene avevano dato l’altra volta”. Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, presente oggi in Calabria, rispondendo ai giornalisti in merito all’indagine nei confronti di Roberto Occhiuto, rieletto a presidente della Regione Calabria.
TAJANI: RISULTATO STRAORDINARIO DI OCCHIUTO
“Un risultato straordinario per Roberto Occhiuto che è anche vicesegretario nazionale di Forza Italia. Sono andate bene tutte le tre liste azzurre a suo sostegno. Questa vittoria segue quelle delle Marche e della Valle D’Aosta, direi che possiamo andare avanti ed essere più che soddisfatti. Abbiamo una grande responsabilità nel guidare il centrodestra e guidare la politica in questa regione. Occhiuto lo farà bene, ringrazio tutta la nostra classe dirigente. Dedichiamo questa vittoria a due persone speciali: Jole Santelli e Silvio Berlusconi”. Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, presente oggi in Calabria, commentando la vittoria e la conferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria.
OCCHIUTO: TROPPE INCHIESTE VENGONO STRUMENTALIZZATE
“C’è ancora molto lavoro da fare e lo faremo. Ho molto apprezzo che il calabresi abbiamo premiato la qualità, l’intensità e l’impegno che abbiamo profuso. In un Paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia. Non vorrei che questo mio gesto possa essere male interpretato. Anzi ho detto più volte che è giusto che ogni parte dello Stato debba fare il proprio lavoro. Ma troppe volte delle inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per tentare di sconfiggere per questa via chi non sarebbe sconfitto elettoralmente. Sono orgoglioso dei calabresi, non li deluderemo e dedico questa vittoria a loro”. Così il riconfermato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando l’esito del voto regionale che lo ha visto nuovamente affermarsi per la carica di governatore sostenuto dalla coalizione di centrodestra.
OCCHIUTO: OSPEDALI IN UN’UNICA AZIENDA
“Appena usciti dal commissariamento faremo una grande riforma del sistema sanitario, mettendo tutti gli ospedali sotto un’unica azienda per avere delle economie e per efficientare il sistema ed affidando alle Aziende sanitarie provinciali soltanto l’assistenza territoriale che è quella che manca non solo in Calabria ma nel Paese”. Così il presidente rieletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del centrodestra, annunciando i primi atti della futura agenda politica alla Cittadella regionale.
OCCHIUTO: USCIREMO DAL COMMISSARIAMENTO SANITÀ
“Siamo pronti ad uscire dal commissariamento del settore sanitario. Ringrazio il governo e Giorgia Meloni che lo ha annunciato. Grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi quattro anni, insieme alla guardia di finanza abbiamo quantificato il debito, abbiamo chiuso i bilanci delle aziende sanitarie, che in passato erano ‘orali’, ponendo la Calabria nelle condizioni di uscire finalmente dal commissariamento”. Così Roberto Occhiuto, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, commentando l’esito delle Regionali in Calabria che lo vedono nettamente in testa nelle preferenze degli elettori per la carica di governatore.
OCCHIUTO: ABBIAMO CAMBIATO REGIONE IN PROFONDITÀ
“La Calabria ha apprezzato il nostro modo di fare la campagna elettorale. È la prima volta che succede nella storia della Calabria che un presidente uscente venga riconfermato. Quando avremo i dati definitivi capiremo se è anche la prima volta di una vittoria con questo ampio margine percentuale”. Così Roberto Occhiuto commentando il voto regionale che lo vede nuovamente affermarsi per la carica di governatore sostenuto dalla coalizione di centrodestra. “Abbiamo fatto una campagna elettorale onesta – ha aggiunto – dicendo ai calabresi che in questi quattro anni, con la mia squadra, pur non avendo la bacchetta magica, abbiamo voluto cambiare la Calabria in profondità, con riforme in settori quali i rifiuti, consorzi di bonifica, attraendo investimenti importanti soprattutto per le infrastrutture”.
MELONI: FIDUCIA NEL BUONGOVERNO DEL CENTRODESTRA
“Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto presidente della regione. Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”. Lo dice Giorgia Meloni.
BIGNAMI (FDI): COMPLIMENTI AD OCCHIUTO
“Complimenti a Roberto Occhiuto che, per la prima volta dopo vent’anni di alternanza, viene riconfermato alla guida della Calabria con circa il 20% in più rispetto alla sinistra. L’impegno, il lavoro, la dedizione vengono premiati e riconosciuti. E complimenti a Schlein, Conte, Bonelli e compagni che stanno distruggendo la sinistra italiana, la sua storia, la sua credibilità inseguendo una deriva ideologica ed estremista che non appartiene alla storia nazionale e che infatti gli italiani rigettano”. Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in un post sui social.
MAZZI: “RISULTATI CALABRIA OLTRE ATTESE, CI INCORAGGIA MOLTO”
“È un dato che va quasi oltre le attese. È un dato che ci incoraggia molto. Evidentemente anche la strada indicata dal governo Meloni di offrire un’immagine, un’azione di stabilità emerge”.
Lo dichiara, durante un punto stampa a Firenze, il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi (Fdi). In Italia, osserva, “c’è una richiesta di stabilità. Il governo Meloni dà risultati in questo senso che sono anche difformi dalla narrazione che viene fatta”.
D’altra parte, allargando la prospettiva di analisi, Mazzi fa notare come il “combinato disposto delle due notizie di oggi” ovvero “il risultato del voto in Calabria e la totale instabilità in Francia, e non vorrei pensare come sarebbe stata definita se questo fosse avvenuto qua in Italia, fa capire che con questo governo l’Italia ha un’impostazione stabile”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)