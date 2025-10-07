Oggi su Rai 2 torna “Freeze–Chi sta fermo vince!”: le anticipazioni del game show

Stasera su Rai 2 torna “Freeze–Chi sta fermo vince!”: le anticipazioni del game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales

Quarto appuntamento martedì 7 ottobre alle 21.20 su Rai 2 con “Freeze-Chi sta fermo vince!”, il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli otto nuove celebrità chiuse in una stanza cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada. In questa quarta puntata si sfideranno Estefania Bernal, Antonella Elia, Peppe Iodice, Nathan Kiboba, Francesco Paolantoni, Rosalia Porcaro, Patrizio Rispo, Nicola Ventola.

Quando Nicola Savino annuncerà il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo.

A giudicare la loro imperturbabilità, il “Grande Freezer”, ossia gli “arbitri” Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e, in qualità di terza guest star, il giornalista e telecronista sportivo Alessandro Antinelli.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più “glaciale” della tv. Tra una prova e l’altra, non mancheranno momenti di leggerezza, gioco e improvvisazione in puro stile Freeze.

Prodotto dalla direzione Rai Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle, “Freeze” è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di “LOL – Chi ride è fuori”.