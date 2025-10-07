Milan-Como in Australia: Uefa dice sì “ma in via eccezionale”

Milan-Como a Perth, Villarreal-Barcellona a Miami: il calcio europeo migra oltreoceano. L’Uefa dice sì “ma in via eccezionale”, la Lega Serie A: “Un evento straordinario”

Milan-Como a Perth, Villarreal-Barça a Miami. Dopo mesi di tira e molla, l’Uefa ha detto sì – “in via eccezionale” – alle due sfide di Serie A e Liga che, per la prima volta, si giocheranno fuori dai confini nazionali. Una deroga storica, partorita con fatica e resa possibile anche grazie alla mediazione di Gabriele Gravina.

Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha messo i paletti: “Le partite di campionato devono restare in casa. Questa è un’eccezione, non un precedente”.

Le date: Milan-Como il 7 o 8 febbraio 2026, sfrattati da San Siro per i lavori legati alle Olimpiadi invernali; Villarreal-Barcellona già il 20 dicembre 2025. Club e Leghe erano favorevoli, federazioni di Australia e Usa pure, la Fifa ci sta lavorando. Senza l’ok di Nyon sarebbe saltato tutto: Gravina ha convinto l’Esecutivo presentando il progetto come soluzione d’emergenza, non come modello replicabile.

La Lega Serie A applaude: “Un evento straordinario, non un cambio strutturale del calendario”. Il presidente Simonelli sottolinea l’opportunità di visibilità globale e fan base allargata: un sacrificio per i tifosi di San Siro che, tanto, la partita non l’avrebbero vista comunque. Rimborso per gli abbonati e avanti.

Il Milan, in realtà, si era mosso da tempo. Con Perth ha costruito un ponte stabile: amichevoli sold out (56mila spettatori nel 2024 contro la Roma), tour estivi, iniziative sociali della Fondazione. I rossoneri in Australia sono ormai una presenza familiare, con fan club nati a Perth, Sydney e Melbourne.

Per i tifosi che vorranno volare dall’Italia, la trasferta sarà un investimento: circa 1.200 euro solo di volo, più hotel e biglietto. Venti ore d’aereo (con scalo obbligato).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)