Martina Gil torna con il nuovo singolo “Domenica”

“Domenica” è il nuovo singolo di Martina Gil, disponibile da venerdì 3 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale

La malinconia che resta quando un legame si spezza, la paura di sentirsi soli nei giorni più fragili: nel nuovo singolo “Domenica”, la solitudine prende la forma di un vuoto che non si colma e di bugie che ci raccontiamo per provare a dimenticare.

Tra strofe che svelano fragilità quotidiane ed un ritornello che si apre come un abbraccio ferito, Martina Gil porta alla luce una verità comune: “non è vero che alla fine si dimentica, ci raccontiamo tutti quanti le stesse bugie”, intrecciando emozioni e confermando la sua capacità di dare voce a quelle pieghe del cuore che spesso restano taciute.

Il brano “Domenica” è stato scritto da Martina Gandelli, prodotto e mixato da Angelo Brillante.

Il master è stato curato da Rob Murray.

Le fotografie sono di Elena Roncaglia.