Le famiglie degli ostaggi israeliani chiedono il Nobel per la Pace a Donald Trump

Le famiglie degli ostaggi israeliani chiedono il Nobel per la Pace a Trump: “Dal momento del suo insediamento ha portato luce nei nostri momenti più bui”

Mentre i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza sono in corso in Egitto, le famiglie degli ostaggi israeliani ancora tenuti prigionieri da Hamas hanno rivolto un appello senza precedenti al Comitato Nobel norvegese: assegnare il Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La richiesta riportata anche dal Times of Israel, arriva dall’Hostages and Missing Families Forum, che rappresenta la maggior parte dei familiari degli ostaggi israeliani.

In una lettera inviata al Comitato Nobel, il Forum ha sottolineato che il piano di Trump per il rilascio degli ostaggi e la fine del conflitto è l’unica proposta concreta sul tavolo. “Per la prima volta in mesi, siamo speranzosi che il nostro incubo possa finalmente finire“, hanno dichiarato i familiari. Il piano prevede il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti e il cessate il fuoco definitivo, con l’obiettivo di ripristinare la pace e la prosperità nella regione.

“Dal momento del suo insediamento, Trump ha portato luce nei nostri momenti più bui” e “siamo certi che non si darà pace finché l’ultimo ostaggio non sarà riportato a casa e la guerra non sarà finita”, hanno scritto. Le famiglie degli ostaggi ritengono, infatti, che il riconoscimento internazionale degli sforzi di Trump attraverso il Nobel per la Pace sia un segno di speranza per tutti coloro che soffrono a causa del conflitto. “Oggi scriviamo con cuori pieni di gratitudine e un profondo senso di urgenza, per chiedervi di assegnare il Premio Nobel per la Pace al presidente Donald J. Trump”, hanno concluso nella loro lettera.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)