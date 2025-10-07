Il film “Volare” con Margherita Buy alla regia oggi su Rai 5: la trama

Il film di Margherita Buy “Volare”, in onda martedì 7 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Giulia Michelini: la trama
AnnaBì, attrice di talento, vede sfumare la carriera internazionale a causa della sua paura di volare. Quando la figlia viene ammessa a un’università negli Usa, decide di affrontare il problema con un corso specifico.
Tra un comandante esperto, una psicologa e compagni bizzarri, riuscirà a prendere il volo? La risposta è nel film di Margherita Buy “Volare”, in onda martedì 7 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella.