Greta Thunberg espulsa da Israele: “C’è un genocidio davanti ai nostri occhi”

Dopo giorni di tensione e detenzione, l’attivista svedese Greta Thunberg è stata espulsa da Israele insieme ad altri attivisti partecipanti alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria marittima che cercava di rompere il blocco navale verso Gaza. Appena atterrata ad Atene, Thunberg è apparsa provata ma determinata. Di fronte a una folla di sostenitori e giornalisti, ha pronunciato un discorso che è già diventato virale.

“Stiamo assistendo a un genocidio davanti ai nostri occhi, un genocidio in diretta streaming sui nostri telefoni. Nessuno, in futuro, potrà dire che non lo sapevamo”, ha detto, con voce ferma ma carica di emozione. Ha poi aggiunto: “Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti subìti in carcere, ma non è questo il punto (‘That is not the story‘, ha detto in inglese). Il punto è ciò che sta accadendo a Gaza“.

Nel suo intervento, Thunberg ha accusato i governi occidentali di essere complici per inerzia: “È nostra responsabilità fermare questa complicità”. E ha proseguito: “Non riuscirò mai a capire come gli esseri umani possano essere così malvagi da poter deliberatamente far morire di fame milioni di persone intrappolate sotto un assedio illegale come continuazione di decenni e decenni di oppressione e apartheid. Il fatto che questa missione (la Global Sumud Flotilla, ndr) debba esistere è una vergogna, una vergogna”.

Thunberg ha poi chiuso il suo discorso con un’immagine potente: “Stiamo guardando un genocidio in diretta streaming sui nostri telefoni“.

E, anche oggi, in un video sui social l’attivista svedese rimarca quanto detto ieri: “Sarà un lungo video ma ho tante cose da dire. Noi stiamo bene, ma molti altri attivisti della Flotilla sono ancora prigionieri e devono essere rilasciati subito. A Gaza è in corso un genocidio, non fatevi distrarre dal focus principale. Continuerò a combattere per un mondo libero, libero da tutte le forme di oppressione e di razzismo”.

