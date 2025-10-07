Global Sumud Flotilla, Israele: “Deportati altri 171 provocatori tra cui Greta Thunberg”

Global Sumud Flotilla, Israele annuncia: “Deportati altri 171 provocatori della Hamas-Sumud. Rispettati i diritti legali dei partecipanti a questa trovata pubblicitaria”. C’è anche Greta Thunberg

“Altri 171 provocatori della flottiglia Hamas-Sumud, tra cui Greta Thunberg, sono stati deportati oggi da Israele in Grecia e Slovacchia”: il ministero degli Esteri israeliani comunica con il suo oramai tipico slang il ‘rilascio’ di oltre 170 attivisti della Flotilla, tra cui la 22 enne svedese, dopo le polemiche che in questi ultimi giorni hanno travolto l’Idf proprio per il trattamento ‘duro’ tenuto nei suoi confronti, e non solo.

“I deportati- prosegue il ministero- sono cittadini di Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Svezia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Svizzera, Norvegia, Regno Unito, Serbia e Stati Uniti”.

Malgrado continuino le testimonianze-fiume degli attivisti della Flotilla, rese al rientro nei rispettivi paesi, su violenze, minacce e violazioni dei diritti esercitate dai militari nei confronti dei partecipanti alla spedizione che puntava a forzare il blocco navale a Gaza, il ministero presieduto da Gideon Sa’ar ribadisce la versione del governo israeliano. “Tutti i diritti legali dei partecipanti a questa trovata pubblicitaria sono stati e continueranno a essere pienamente rispettati”, manda infatti a dire. “Le bugie che stanno diffondendo fanno parte della loro campagna di fake news pianificata in anticipo”, è il leit motiv. “L’unico episodio violento- aggiunge il ministero- è avvenuto quando un provocatore di Hamas-Sumud ha morso una donna membro dello staff medico della prigione di Ketsiyot”. In conclusione: “Non credete alle fake news che stanno diffondendo”. Per convincere della bontà della gestione degli attivitsti, sui canali socia istituzionali sono allegatele foto di Greta Thunberg all’aeroporto “prima di essere deportati”.

TRA I 171 ESPULSI ANCHE GLI ULTIMI 15 ITALIANI; ANCORA 138 ATTIVISTI IN ISRAELE

Tra i 171 espulsi della Global Sumud Flotilla dopo l’intercettazione e il fermo delle imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza, anche gli ultimi 15 italiani che erano rimasti in Israele, in volo verso la Grecia.

L’operazione di rimpatrio segue l’assalto della marina israeliana dell’1 ottobre contro la flottiglia civile che trasportava medicinali e generi di prima necessità destinati alla popolazione di Gaza. Dopo il sequestro, gli attivisti sono stati detenuti e interrogati per diversi giorni.

Infine il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato all’Afp che sono 138 gli attivisti della Global Sumud Flotilla ancora sotto custodia israeliana.

