Di Caprio diventa maggiorenne in “Buon compleanno, Mr. Grape” su Rai Movie: la trama

Johnny Depp e un giovanissimo Leonardo Di Caprio sono i protagonisti di “Buon compleanno, Mr. Grape”, di Lasse Hallström, in onda martedì 7 ottobre alle 21.10 su Rai Movie. In una piccola città dell’Iowa il giovane Gilbert deve provvedere a mandare avanti la famiglia, formata dalla madre vedova e dal fratello Arnie, afflitto da un disturbo del comportamento. Pochi giorni prima del compleanno di Arnie arriva in città la giovane Becky, con la nonna: il loro camper si è rotto e deve essere riparato. Gilbert s’invaghisce della ragazza. Nel cast anche Juliette Lewis.