“Chi è senza peccato – The Dry”, thriller ispirato al romanzo di Jane Harper, stasera su Rai 4: la trama

Ispirato al primo dei tre romanzi che la scrittrice Jane Harper ha dedicato al detective Falk, il film “Chi è senza peccato – The Dry”, diretto dall’australiano Robert Connolly e interpretato da Eric Bana, è proposto martedì 7 ottobre alle 21.20 su Rai 4.

Aaron Falk, agente federale di Melbourne, torna nella natale Kiewarra per il funerale del suo amico di gioventù Luke, omicida della moglie e del figlio e poi suicida. Aaron non metteva piede in quel luogo da vent’anni, quando lasciò il paese in seguito alla misteriosa morte della coetanea Ellie Deacon.

L’indagine porta Aaron e lo sceriffo locale a riconsiderare alcuni elementi poco chiari della morte di Ellie vent’anni prima, forse legata più di quanto si possa pensare al caso di Luke.