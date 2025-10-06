Woody Allen e la letteratura russa in “Amore e guerra” stasera su Rai 5: la trama

Un omaggio dissacrante alla grande letteratura russa, in particolare a Tolstoj. È il film di Woody Allen “Guerra e amore”, in onda lunedì 6 ottobre alle 23.00 su Rai 5. Nella Russia del XIX secolo, il giovane Boris incontra la bella Sonia e assieme progettano l’assassinio di Napoleone. Premiato a Berlino 1975 il film è interpretato dallo stesso Woody Allen, Diane Keaton, Harold Gould, Olga Georges-Picot, Féodor Atkine.