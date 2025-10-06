Stasera su Rai Movie John Wayne vuole vendetta in “Rio Lobo”: la trama del film

L’ultimo film western del grande Howard Hawks: è “Rio Lobo” in onda lunedì 6 ottobre alle 21.10 su Rai Movie, la trama

Durante la Guerra di Secessione, un gruppo di Sudisti assalta un treno che porta un carico d'oro: il colonnello McNelly, responsabile del trasporto, intuisce che qualcuno ha tradito. Finita la guerra assolderà due dei rapinatori, che aveva catturato, per aiutarlo a fare giustizia.

Opera ambiziosa d’impianto classico: in un’epoca in cui il western risentiva di una spinta innovativa e anticonvenzionale, Hawks sceglie John Wayne per tenere il film allineato agli standard hollywoodiani, avvincente e malinconico. Nel cast anche Jorge Rivero e Jennifer O’Neill.