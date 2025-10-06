Stasera su Rai 2 il gran finale della nuova stagione di “Boss in incognito”

Oggi su Rai 2 ultimo appuntamento della nuova stagione di “Boss in incognito”. Il docu-reality torna nel 2026 con altri quattro appuntamenti

Lunedì 6 ottobre alle 21.20 su Rai 2, quarto appuntamento con “Boss in incognito”, condotto da Elettra Lamborghini. È lei, in questa nuova edizione del docu-reality realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie per una settimana insieme ai loro dipendenti. Si conclude così il primo ciclo di questa undicesima edizione, che proseguirà nel 2026 con altri quattro appuntamenti.

Protagonista di questa puntata sarà Luca Talarico, azionista e membro del cda di Carioca Spa, che si calerà nei panni del boss per conto dell’amministratore delegato Enrico Toledo. Carioca Spa è una storica azienda italiana, leader nella produzione di pennarelli, penne e prodotti ideati per sviluppare la creatività dei bambini. Nell’headquarter di Settimo Torinese conta 140 dipendenti e ha un fatturato di 36 milioni di euro all’anno. In un giorno produce 1 milione di pennarelli ed esporta i propri prodotti in oltre 90 Paesi nel mondo.

Nel corso della puntata il boss, Luca Talarico, lavorerà in incognito al fianco di Liban, un ragazzo somalo che si occupa del magazzino e del rifornimento dei materiali per le linee di produzione. Incontrerà inoltre Giuseppina all’assemblaggio delle penne, scoprendo di avere con lei una passione in comune: il calcio. Insieme a Dario, poi, conoscerà la magia del colore e vedrà da vicino il processo di creazione dell’inchiostro, mentre con Rosanna sarà impegnato nel processo di confezionamento dei pennarelli. Ad affiancare Luca in questa esperienza in incognito ci sarà la conduttrice Elettra Lamborghini, che nei panni di Ramona affiancherà Osazeme nell’assemblaggio dei pennarelli Jumbo.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare con il loro boss o con Elettra Lamborghini, come in questa puntata (tutti sempre camuffati, pronti a impersonare un lavoratore), viene detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scoprono l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Ogni puntata di “Boss in incognito” è dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, mettendo in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi e conoscersi meglio.