Stasera su Rai 1 la terza stagione di Blanca con “Il genovese”

Stasera su Rai 1 torna la terza stagione di “Blanca”, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con l’episodio “Il genovese”: la trama

La terza stagione di “Blanca” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Freemantle, in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Nicola Abbatangelo – torna lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1.

Maria Chiara Giannetta indossa ancora una volta le felpe colorate e l’atteggiamento scanzonato di Blanca, ma rivela un’inedita fragilità perché questa volta la consulente cieca ha paura del buio e del futuro. Non ha più al suo fianco l’adorata Linneo, cane guida e spalla, ma ritrova la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola) e il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso.

In commissariato ci sono sempre il Vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci) e, soprattutto, l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) che nel finale della seconda stagione ha scelto un’altra donna, anche se i sentimenti che prova per Blanca sono tutt’altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorare gli stessi sentimenti fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriva Domenico Falena (Domenico Diele), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dall’affascinante manager Eva Faraldi (Matilde Gioli), che lo considera il suo agente migliore.

Nell’episodio in onda stasera intitolato “Il genovese”, Blanca e Liguori indagano sull’omicidio di una psicologa del carcere di Marassi. Intanto, Domenico riceve una nuova missione da Eva Faraldi e la gelosia di Liguori cresce. Un incontro inaspettato con sua madre Nadia porta Blanca a confrontarsi con il passato e a trovare risposte inattese.