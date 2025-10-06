Oscar Farinetti, Tiziana Ferrario, Francesca Panella a “La Volta Buona” su Rai 1

Da oggi pomeriggio su Rai 1 una nuova settimana con “La Volta Buona”. Ospiti: Oscar Farinetti, Tiziana Ferrario, Francesca Panella e Giulio Scarpati

Nuova settimana per “La Volta Buona”, il programma quotidiano condotto da Caterina Balivo, in onda in diretta su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre alle 14.00.

Immancabile nella programmazione il salotto interamente dedicato a “Ballando con le stelle” e ai protagonisti del dance show del sabato sera di Rai1, che saranno accolti sull’iconico divano arancione del pomeriggio tra commenti e rivelazioni sulla XX edizione in corso. Come di consueto, “La Volta Buona” riserverà anche momenti di approfondimento ai temi di maggiore attualità: questa settimana si parlerà di truffe sentimentali, con testimonianze dirette degli ospiti in studio.

Spazio anche al benessere e all’alimentazione, con i consigli del professor Giorgio Calabrese e con lo chef Franco Pepe, fresco vincitore del Pizza Awards Italia 2025.

Le interviste “one to one” condotte da Caterina Balivo avranno come protagonisti i volti più popolari della tv e del cinema, imprenditori, giornalisti e conduttori tra i più seguiti dal pubblico: Giulio Scarpati, amatissimo interprete della fiction italiana, Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore. E ancora Francesco Panella, conduttore televisivo pronto a debuttare su Rai Radio1 con il nuovo programma Tutti a tavola, e infine la giornalista ed ex volto del Tg1 Tiziana Ferrario, che porterà il suo sguardo sui grandi fatti di ieri e di oggi.