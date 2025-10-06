L’oroscopo di oggi, lunedì 6 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’aria autunnale può portare sbalzi d’umore. Siamo capaci di scherzare in una controversia oppure di sentirci precipitare nel vuoto. L’incontro che era stato programmato subisce un cambiamento, ma il risultato è comunque positivo.
Toro
Capacità organizzativa, tenacia e strategia potrebbero essere le armi in grado di condurci alla realizzazione di una scalata professionale. I trigoni della Luna e di Venere, seppur veloci, regalano sensazioni gradevoli e il desiderio di condivisione.
Gemelli
Abbiamo l’occasione di far brillare la nostra parlantina affascinando chi ci ascolta, ma c’è chi, non amando farsi rubare la scena, ci critica. Se il nostro cuore è solitario, comincia a farsi spazio il desiderio di creare un’unione seria e duratura.
Cancro
Se riteniamo che la miglior difesa possa essere l’attacco, riflettiamo bene prima di agire, non tutti sono in grado di comprendere le nostre reazioni. La quadratura Sole-Mercurio può generare tensione nella comunicazione, ma anche una sfida di crescita.
Leone
Plutone retrogrado porta aria di cambiamento, dobbiamo essere noi a capire come orientare al meglio desideri ed energie con coraggio. Propensi in coppia alla provocazione, domiamo il fuoco che brucia dentro per delle unioni più appaganti.
Vergine
Pragmatici, ma nello stesso tempo sensibili e sempre attenti a non ferire, facciamo fatica nel prendere posizione in una vicenda familiare. Una visione di economia attenta e fedele alla realtà ci accompagna in questo periodo senza scossoni.
Bilancia
Dispensiamo consigli e aiuto con una grande carica, che ci permette di raccogliere i frutti del seminato, saltando anche qualche ostacolo. Intuito vincente negli affari, non esitiamo davanti alla possibilità di ampliare il panorama lavorativo.
Scorpione
Transiti armonici quelli dei sestili della Luna e di Venere: servono a mitigare un pochino la nostra tendenza a voler gestire sempre tutto e tutti. Le stelle consigliano di mettere un limite al cibo che ci è stato sconsigliato, occorre disciplina.
Sagittario
Se i buoni propositi odierni venissero disattesi a causa di un cambio di programma, non mancherebbero spirito di adattamento e iniziativa. Il desiderio di rinnovamento ci spinge a fare piani, in parte ideali, ma anche realistici e stimolanti.
Capricorno
Le dissonanze del Sole e di Mercurio potrebbero creare un conflitto fra il nostro punto di vista e il modo in cui lo esponiamo, troviamo un compromesso. La Luna nel segno, in quadratura a Mercurio, rischia di inquinare la nostra consueta razionalità.
Acquario
L’istintiva sensibilità ci porta a regalare attenzione e aiuto a chi ci è vicino, con il rischio di trascurare le nostre reali esigenze. Un Leone o un Gemelli potrebbero sconvolgere le aspettative sul rapporto amoroso, insinuando dubbi.
Pesci
Nettuno, nostro governatore, incarna l’amore universale e la comprensione: ci incamminiamo alla ricerca di un mondo migliore, rifuggendo dalla realtà. Un po’ di nervosismo legato a questioni lavorative rischia di ripercuotersi sulla vita affettiva.