Nuove ricette con i sapori d’autunno a “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Nuova settimana per “È sempre mezzogiorno!”, in onda dal lunedì al venerdì alle 11.55 su Rai 1, condotto da Antonella Clerici e realizzato negli studi Rai di Milano dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.

Dalla scelta degli ingredienti all’impiattamento, l’allegra brigata di cuochi consiglierà ai telespettatori tante nuove ricette originali. L’ingrediente preferito sarà come sempre il buonumore, aggiunto a ogni preparazione: Antonella Clerici accoglierà i suoi ospiti come fosse a casa. Ogni giorno gli esperti di cucina si alterneranno ai fornelli rivisitando le ricette della tradizione e consigliando trucchi o proponendo piatti veloci per pranzi e cene di tutti i giorni. Una particolare attenzione sarà data alla stagionalità: frutta e verdura d’autunno saranno questa settimana protagonisti del racconto.

In studio ci saranno anche il “professor” Daniele Persegani, cuoco emiliano, il maestro panificatore Fulvio Marino e l’enogastronomo Andrea Amadei che presenterà le storie dei produttori di eccellenze del made in Italy, oltre a suggerire il perfetto abbinamento tra cibo e vino o birra.

Evelina Flachi sarà come sempre la titolare dei consigli sulla nutrizione e sul benessere senza rinunciare al gusto, mentre Alfio Bottaro, il factotum di studio, sarà imprevedibile nei suoi scherzi e nelle sue battute.

Proseguirà anche il viaggio di Federico Quaranta negli angoli più suggestivi d’Italia tra storia e bellezza, e venerdì tornerà l’appuntamento con Carlotta Mantovan che racconterà le novità più “sfiziose” del mondo del food. Continueranno, infine, i giochi telefonici: sono migliaia le prenotazioni ogni giorno al numero 06.37722090 oppure sul sito giocherai.it/giochitel/