Nuova organizzazione in Coopservice: istituiti Comitato Esecutivo e funzioni di gruppo

Il consiglio d’amministrazione di Coopservice ha approvato la nuova struttura di governance della cooperativa, con l’introduzione di due rilevanti innovazioni organizzative: l’istituzione del Comitato Esecutivo e la nascita delle strutture organizzative di Gruppo.

Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente Roberto Olivi, dal vicepresidente Andrea Grassi e dal consigliere Andrea Cattini (Chief Financial Officer di Coopservice), con il compito di indirizzare, vigilare e coordinare le attività della cooperativa. Si tratta di una scelta strategica e valoriale che non solo garantisce la continuità operativa aziendale dopo l’uscita del direttore generale, Michele Magagna, ma che è frutto di una riflessione sulla revisione della struttura organizzativa avviata da tempo.

La riorganizzazione include anche la creazione di nuove strutture organizzative di gruppo con l’obiettivo di sviluppare processi comuni a tutte le realtà del Gruppo Coopservice e valorizzare le competenze trasversali. Le nuove strutture di gruppo sono: HR & Organization, per un presidio unitario delle politiche del personale, e QHSE, per qualità, salute e sicurezza e ambiente. Inoltre, viene istituita la funzione ESG Management al fine di rafforzare l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie aziendali.

“Il Comitato Esecutivo rappresenta una scelta strategica volta a garantire maggiore collegialità nei processi decisionali, assicurare l’attuazione degli obiettivi dei Piani Strategici e Industriali e coordinare direzioni e funzioni aziendali. Il nuovo organo fungerà da motore di integrazione e da garante della buona governance – ha spiegato il presidente, Roberto Olivi – Con questa nuova organizzazione ci dotiamo di strumenti più forti e condivisi per governare la complessità, consolidiamo la nostra capacità di guidare il cambiamento con responsabilità, innovazione e sostenibilità, restando fedeli ai valori fondativi della cooperazione”.

Coopservice è uno dei principali player italiani nel settore del facility management. Il Gruppo Coopservice, di cui fanno parte Servizi Italia e Istituto di Vigilanza Coopservice, ha chiuso il 2024 con un fatturato di 1,04 miliardi di euro e con oltre 22.200 dipendenti.