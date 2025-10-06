Meteo, inizio di settimana con il sole ma il maltempo è in agguato

Meteo Italia: a inizio settimana tornerà finalmente un po’ di sole grazie all’anticiclone ma attenzione, sarà solo una pausa prima dell’arrivo del maltempo

Dopo il passaggio del vortice ciclonico che ha portato pioggia e vento forte su parte dell’Italia, tornerà finalmente un po’ di sole grazie all’anticiclone. Ma attenzione: sarà solo una pausa. Già da giovedì, infatti, si farà sentire una nuova perturbazione, legata a correnti instabili in arrivo dall’Atlantico che porteranno maltempo soprattutto dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale. Ecco le ultime novità riportate dai meteorologi di 3bmeteo.com.

“Sia nella nella giornata di lunedì che in quella di martedì potremo assistere ad una instabilità a macchia sulle regioni del medio basso Adriatico, in parte lo Ionio e il basso Tirreno. Una variabilità che potrà associarsi a qualche rovescio di pioggia, ma non incisivo- dicono gli esperti- Questo mentre il resto della Penisola inizierà a risentire di un ampio respiro anticiclonico in arrivo da ovest. Mercoledì il campo di alta pressione si affermerà su tutta la Penisola garantendo tempo soleggiato ovunque con pochi disturbi. Le temperature dopo una lieve diminuzione lunedì, tenderanno a riportarsi nella media o persino leggermente al di sopra al Nord”

Nella seconda parte della settimana “le infiltrazioni umide atlantiche penetrate sul nostro bacino dal comparto iberico inizieranno ad organizzarsi in una blanda circolazione di bassa pressione che si anniderà sul comparto delle Baleari ma tenderà a spostarsi leggermente anche verso levante”. I primi rovesci “potrebbero iniziare a interessare la Sardegna già da giovedì ma l’instabilità maggiore dovrebbe verificarsi intorno a venerdì e interessare anche parte della Sicilia”.

