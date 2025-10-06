Malena Zavala in concerto a Milano nel 2026

Malena Zavala presenterà il suo nuovo album in uscita a gennaio If This Life Could Start Again domenica 15 marzo 2026 al Circolo Arci Bellezza di Milano

Malena Zavala è una musicista e produttrice nata in Argentina e cresciuta nel Regno Unito. Ispirata dalla collezione di dischi di suo padre, nella sua musica combina dream pop con influenze folk latinoamericane. In occasione del tour internazionale, Malena presenterà il suo nuovo album in uscita a gennaio If This Life Could Start Again domenica 15 marzo 2026 al Circolo Arci Bellezza di Milano. I biglietti per lo show sono acquistabili su DICE.fm e l’ingresso è riservato ai soci ARCI.

MALENA ZAVALA

15.03.2026 – Arci Bellezza – Palestra Visconti – Milano

Biglietti: euro 14,95

Acquistabili su DICE.fm.

Ingresso riservato ai soci ARCI.

Info su www.virusconcerti.com

Artista, produttrice e filmmaker nata in Argentina e con base a Londra, Malena Zavala è nota per la sua musica eterea che fonde generi diversi, tra radici latine e formazione britannica. Dopo il debutto acclamato Aliso (2018) e il secondo album La Yarará (2020), Zavala presenta il suo lavoro più maturo: If This Life Could Start Again (gennaio 2026, Paraná Records).

L’album, scritto dopo un periodo di turbolenze personali, è un viaggio emotivo di guarigione che attraversa folk, synth-pop, funk e rock, strutturato come l’ascesa di una montagna. Zavala trasforma questa narrazione in un’esperienza live coinvolgente, con visual immersivi che guidano il pubblico attraverso le diverse emozioni del disco.

Performer di grande impatto, ha calcato i palchi di festival come Latitude e Green Man, supportato band come Lord Huron e Men I Trust, e ricevuto il supporto di BBC Radio 6 Music e BBC Radio 1. A febbraio e marzo 2026 partirà per un ampio tour UK/EU, portando il nuovo album in città come Londra, Berlino, Parigi, Milano e Barcellona.