Il thriller-horror “The Deep Dark” stasera su Rai 4: la trama del film

Lunedì 6 ottobre alle 21.20 su Rai 4 in prima visione, il thriller-horror “The Deep Dark”, diretto da Mathieu Turi: la trama

Lunedì 6 ottobre- alle 21.20 su Rai 4 prosegue il ciclo “Survival Thriller,” l’appuntamento settimanale dedicato al cinema della sopravvivenza estrema. Questa settimana, in prima visione, il thriller-horror “The Deep Dark”, diretto da Mathieu Turi.

In Francia nel 1956, un gruppo di minatori scende in una miniera per raccogliere campioni con un professore, ma un crollo nel tunnel li imprigiona nel sottosuolo. Proseguendo la discesa, scoprono una cripta dimenticata e inavvertitamente risvegliano una creatura antica e sanguinaria sopravvissuta nelle profondità della terra. Con Samuel Le Bihan, Amir El Kacem e Jean-Hugues Anglade, “The Deep Dark” è un survival cupo che unisce tensione, creature realizzate con effetti speciali “vecchia scuola” e un design di grande impatto.