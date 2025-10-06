Il mare invade le strade a Cesenatico: le foto della incredibile mareggiata

La cittadina di Cesenatico è stata invasa dal mare che ha superato la spiaggia ed è arrivato nelle strade: le immagini che circolano sui social sono impressionanti

Il maltempo delle ultime ore ha provocato forti mareggiate nelle cittadine marittime dell’Emilia-Romagna. Dai social arrivano foto e video impressionanti da Cesenatico, dove la zona del lungomare è stata completamente allagata dal mare che ha invaso la spiaggia, è arrivato agli stabilimenti e poi anche oltre la spiaggia: gli allagamenti interessano in particolare il tratto che va dal bagno Milano al bagno Tropical.

LE DUNE NON C’ERANO ANCORA

Sulla spiaggia – dove la stagione estiva si era appena conclusa – non era stata ancora realizzata la ‘barriera’ di sabbia, le cosiddette ‘dune’, che solitamente in inverno proteggono gli stabilimenti e la città dalla forza del mare. L’acqua è arrivata anche nelle strade cittadine. Al porto l’acqua ha superato le nuove paratie installate da poco. La boa di Cesenatico ha segnalato onde alte anche 2 metri e mezzo.

