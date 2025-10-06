Global Sumud Flotilla, Tajani: “Gli ultimi 15 italiani partono oggi da Israele”

Gli attivisti della Sumud Flotilla detenuti partiranno con un volo charter per Atene e saranno assistiti dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e sia in Grecia

“Gli ultimi 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele partiranno oggi con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia. Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni”.

Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani che sottolinea: “Spero che le prossime ore siano decisive per consolidare gli sforzi di pace compiuti dall’amministrazione statunitense. La pace è il nostro obiettivo finale, irrinunciabile: potremo raggiungerla soltanto con un impegno totale di tutti. Un impegno a costruire 2 Stati per 2 popoli, israeliano e palestinese”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)