Atp Shanghai, Sinner costretto al ritiro per crampi: ecco quando rientrerà

Atp Shanghai, Sinner si ferma per crampi: il numero 2 del mondo si è ritirato durante il terzo set della sfida con Tallon Griekspoor

Finisce al terzo turno il Master 1000 di Shanghai per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo, infatti, si è ritirato per crampi durante il terzo set della sfida con Tallon Griekspoor. Il parziale era sul 6-7, 7-5, 3-2 in vantaggio per l’olandese. Nel quarto turno Griekspoor affronterà il monegasco Valentin Vacherot.

Sinner ha iniziato ad accusare problemi alla fine del secondo set. Nel momento decisivo, l’altoatesino ha iniziato a zoppicare vistosamente prima di massaggiarsi continuamente la coscia destra. Al cambio sul 2-1, non si è neanche seduto e ha fatto dei movimenti cercando di scongiurare i crampi. Niente da fare. A un certo punto si è dovuto arrendere al dolore. L’immagine di Jannik che non riesce nemmeno a camminare e usa la racchetta come un bastone farà il giro del mondo. Ora Sinner, che quindi perderà punti nel ranking Atp visto che l’anno scorso aveva vinto qui a Shanghai, avrà una settimana per riposarsi e cercare di recuperare. Dal 15 al 18 ottobre c’è il ricco torneo-esibizione a Riad.

Soddisfatto a metà quindi Griekspoor: “Questo non è sicuramente il modo in cui uno vuole vincere”, ha commentato a fine gara. Il tennista olandese, a proposito dei malanni di Sinner, ha parlato di “condizioni brutali qui a Shanghai già da tutta la settimana” e che avrebbe voluto “giocare la sera senza sole, e invece due ore e 36 minuti ed eravamo a metà del terzo set… Mi dispiace per lui, gli auguro una pronta guarigione”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)