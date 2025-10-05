Tra orrore e mistero stasera su Rai 4 con “Mandrake”: la trama del film

Domenica 5 ottobre alle 21.20 Rai 4 propone in prima visione assoluta il thriller britannico “Mandrake”, diretto da Lynne Davison: la trama

Domenica 5 ottobre alle 21.20 Rai 4 propone in prima visione assoluta il thriller britannico “Mandrake”, diretto da Lynne Davison. La protagonista è Mary-Laure, assistente sociale incaricata di seguire la reintegrazione nella comunità di “Bloody” Mary Laidlaw, che ha scontato vent’anni di carcere per omicidio ed è temuta da tutti per la sua fama di strega. Poco dopo il suo ritorno a casa, però, si verificano nuove sparizioni di bambini e Mary-Laure si trova costretta a indagare, scoprendo risvolti inquietanti tra superstizione e folklore.

Girato in Irlanda del Nord, “Mandrake” affonda le radici nel gotico rurale e nel folk horror britannico, creando un’atmosfera cupa e ossessiva che riflette sulle paure collettive e sulla difficile linea tra giustizia e pregiudizio. Con Deirdre Mullins e Derbhle Crotty nei ruoli principali, il film utilizza il contesto delle tradizioni popolari per raccontare una storia di orrore psicologico e di mistero, in cui il confine tra il male umano e quello soprannaturale diventa sempre più labile.