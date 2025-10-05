Stasera su Rai 3 “Un giorno in pretura” con “Un giorno di ordinaria follia”

La strage alla riunione di condominio di Fidene al centro di “Un giorno in pretura”, stasera su Rai 3, che propone “Un giorno di ordinaria follia”

L’11 dicembre 2022 Claudio Campiti, 57 anni, apre il fuoco durante un’assemblea condominiale in un locale del quartiere Fidene, a Roma, uccidendo quattro persone e ferendone altre. E’ il fatto di cronaca al centro di “Un giorno in pretura”, stasera su Rai 3, che propone “Un giorno di ordinaria follia”.

Secondo l’accusa, si sarebbe trattato di un gesto premeditato, frutto di rancori covati a lungo nei confronti degli altri condomini e di un clima di tensione ormai esasperato. Il processo, in corso nella capitale, dovrà stabilire se Campiti abbia agito con piena lucidità e consapevolezza, o se invece il suo gesto sia stato determinato da una condizione di fragilità psichica.