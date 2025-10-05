Stasera su Rai 3 “PresaDiretta” con “La guerra totale”

Stasera su Rai 3 torna “PresaDiretta” con “La guerra totale”: un viaggio dentro la realtà di Gaza attraverso le testimonianze del giornalista palestinese Al Hassan Selmi

Domenica 5 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 3 torna “PresaDiretta” con Riccardo Iacona che ci conduce in un viaggio dentro la realtà di Gaza attraverso le testimonianze del giornalista palestinese Al Hassan Selmi, che da mesi racconta la vita quotidiana e le difficoltà del suo popolo. Al centro, la fame usata come arma di guerra, con un’inchiesta sui sistemi di distribuzione del cibo e sulle conseguenze della malnutrizione.

Dalle voci degli ebrei israeliani che si oppongono alle politiche di Netanyahu, denunciando pratiche di pulizia etnica, ai reportage sugli oppositori del governo incontrati tra Tel Aviv, Jaffa e Gerusalemme. Spazio poi alle indagini internazionali sui crimini di guerra a Gaza e a un focus sui rapporti di import ed export di armi tra Italia e Israele.

Dal Perù alla Gran Bretagna, dal Belgio all’Italia, il racconto di investigatori, attivisti e avvocati impegnati a portare in tribunale militari israeliani accusati di violazioni dei diritti umani. Un mosaico di testimonianze che si intrecciano con l’analisi geopolitica e con le domande più urgenti sul futuro della regione. In studio con Riccardo Iacona, la storica e scrittrice Anna Foa, con collegamenti da Israele e da Gaza per seguire gli ultimi sviluppi sul terreno.