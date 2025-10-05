Stasera su Rai 2 in prima Tv “NCIS” con “Rane e alligatori”: la trama

Su Rai 2, domenica 5 ottobre in prima visione assoluta la ventiduesima stagione di NCIS (Naval Criminal Investigative Service) e la nuova serie NCIS: ORIGINS

Su Rai 2, domenica 5 ottobre 20225 alle 21.00, in prima visione assoluta la ventiduesima stagione di NCIS (Naval Criminal Investigative Service) e la nuova serie NCIS: ORIGINS. Il team di agenti speciali, guidato per quasi vent’anni da Leroy Jethro Gibbs e ora da Alden Parker, indaga su tutti i crimini legati alla Marina americana.

Nell’episodio intitolato “Rane e alligatori”, il quindicesimo della stagione 22, Mozey, tenente dell’Intelligence della Marina, viene trovato morto in un vicolo. Un video postato sui social lo ritrae a una festa con Sawyer, una vecchia conoscenza di Torres.

A seguire NCIS Origins con l’episodio 15 della prima stagione intitolato “Dalle ceneri”. Il corpo di una donna viene trovato carbonizzato nella sua auto in un parcheggio. Franks è convinto che l’assassino sia l’aggressore di Tish e chiama Oakley, il contatto all’F.B.I. di Wheeler, senza interpellarlo, per sapere l’identità dell’uomo.