Stasera su Rai 1 gli episodi 5 e 6 di “Balene – Amiche per sempre”: la trama

Due amiche in cerca della verità sulla morte di una terza amica: stasera su Rai 1 torna “Balene”, un dramedy brillante con Veronica Pivetti e Carla Signoris

“Balene” – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – è la serie tv in 4 serate che torna domenica 5 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 1.

Nell’episodio 5 “In balia delle onde” Milla decide di divorziare da Walter e chiede l’aiuto di Cesare, mentre con Evelina continua le indagini sulla morte di Adriana. Pancotti sembra avere un alibi, ma una scoperta al Conero rivela l’identità del misterioso amante. Intanto, Flaminia ed Emanuele si avvicinano, ed Evelina trova il coraggio di cambiare.

Nell’episodio 6 “Ritrovare la rotta”, la scoperta dell’ultimo amore segreto di Adriana fa emergere una nuova pista: alla morte di Adriana i conti di SOS Balene erano in rosso. Nel frattempo, dopo la vendita saltata, al pastificio gli operai protestano ma Walter escogita una soluzione…

Nella serie, Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla) sono le protagoniste di “Balene”, un dramedy brillante e originale in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Evelina e Milla, che si conoscono fin dai tempi dell’università, da dieci anni non si frequentano più, ma la scomparsa di Adriana, terza amica di sempre, riavvicina le due donne, così tanto diverse ma al tempo stesso accomunate dalla necessità di un grande cambiamento nelle proprie vite.