Oggi su Rai 1 “A sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” sulle orme di San Francesco

Stamani su Rai 1 “A sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” sulle orme di San Francesco ad Assisi, dalla Basilica dedicata al santo alla Porziuncola

Domenica 5 ottobre, alle ore 9.50 su Rai1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, una serie di appuntamenti di Rai Cultura che conducono alla scoperta del Giubileo 2025.

Prosegue il cammino nel Giubileo della Speranza, e questa puntata speciale porta nel cuore pulsante della spiritualità francescana: Assisi.

Nel fine settimana in cui si celebra la nascita di San Francesco, Lorena Bianchetti guida i telespettatori in un pellegrinaggio tra i luoghi che hanno segnato la vita e il messaggio del Poverello. Un viaggio che non è solo fisico, ma anche interiore, alla scoperta di un uomo che ha cambiato il mondo con la forza disarmante della semplicità.

Si partirà dalla maestosa Basilica di San Francesco, insieme al francescano conventuale Giulio Cesareo, fino all’altare maggiore, proprio sopra la tomba che da otto secoli custodisce le spoglie del Santo. Un luogo che parla al cuore, simbolo di una fede che si fa azione concreta.

Paolo Balduzzi andrà poi sulle orme di Santa Chiara, che ha saputo incarnare l’ideale francescano con la sua Regola – la prima scritta da una donna e approvata nel 1253 – tracciando un cammino di libertà e dedizione.

Infine, si tornerà là dove tutto è cominciato: la Porziuncola, la piccola chiesa nel cuore di Santa Maria degli Angeli. Qui, frate Emanuele Gelmi, custode del luogo, ci racconterà del Perdono di Assisi, l’indulgenza plenaria concessa da Papa Onorio III nel 1216, segno tangibile della misericordia che Francesco ha voluto donare al mondo.