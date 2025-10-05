Maurizio Battista e Lucia Mascino a “”Da noi… a Ruota Libera” su Rai 1

Oggi su Rai 1 torna “Da noi… a Ruota Libera”. Ospiti: Maurizio Battista, Lucia Mascino, Giovanni Pernice, Fra Emiliano Antenucci, Vitantonio Lombardo, Francesco Gagliano

Appuntamento domenica 5 ottobre, su Rai 1 alle 17.20, con “Da noi… a Ruota Libera” e con le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e con i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita.

Gli ospiti di questa settimana sono: Maurizio Battista, comico da sempre impegnato tra cinema, tv e teatro, prossimamente sul palco con lo spettacolo “Uno… Nessuno… Centomila”; Lucia Mascino, tra le protagoniste de “La ricetta della felicità”, la fiction in onda in queste settimane su Rai 1; Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano, noto per il suo impegno nella promozione del silenzio come via privilegiata per l’incontro con Dio e con sé stessi; Vitantonio Lombardo, chef stellato della provincia di Matera che, in passato, per il lavoro ha sacrificato i suoi affetti e trascurato sé stesso arrivando a pesare quasi due quintali; Francesco Gagliano, conosciuto come “Il principe astrologo”, da sempre appassionato di stelle e astrologia, con le sue previsioni. Infine, presente in diversi momenti della puntata, anche Giovanni Pernice, il ballerino che accompagna Francesca Fialdini nella sua avventura a “Ballando con le stelle”.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro , Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli