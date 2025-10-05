Da Modena a Sassuolo, arte e tradizione gastronomica. Il programma “Kilimangiaro on the road” su Rai 3 oggi è in Emilia Romagna

È l’Emilia-Romagna il cuore della terza puntata del “Kilimangiaro on the road”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 5 ottobre alle 16.20 su Rai3.

Prosegue il viaggio fuori dallo studio per conoscere le bellezze italiane con Camila Raznovich nel ruolo di guida d’eccezione in un percorso fatto da luoghi affascinanti, ma anche da angoli nascosti, meno conosciuti ma ugualmente sorprendenti. Storie, bellezze e curiosità che porteranno il pubblico a Modena e Sassuolo.

A Modena, tra la Torre Ghirlandina, Piazza Grande e i portici del Municipio, il racconto non potrà che intrecciarsi con la tradizione gastronomica del territorio, affrontata con uno sguardo storico grazie ad Alberto Grandi, professore di Storia del Cibo all’Università di Parma.

Da lì, il viaggio continuerà a Sassuolo, dove la storica Alessandra Necci condurrà Camila tra le sale e i giardini del magnifico Palazzo Ducale, ancora poco conosciuto dal grande pubblico televisivo.

“Kilimangiaro” è un programma di Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Camila Raznovich, Fabio Roberti, Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. Capoprogetto: Luisa Pistacchio. Produttori esecutivi: Eliana Mercieri e Alessandra Spagnuolo. Regia di Anna Grossi e Roberto Valdata.