Il film “Potenza virtuale” oggi su Rai Movie: la trama

Un raro film con Terence Hill: domenica 5 ottobre, alle 21.10 su Rai Movie, c’è “Potenza virtuale” di Antonio Margheriti. Il detective Skims torna a Miami dopo qualche anno di assenza: in città ritrova il suo collega di un tempo, Mike. I due saranno ben presto costretti a indagare su un gigantesco complotto dinamitardo. Ma i tempi sono cambiati, rispetto alle ultime imprese dei due poliziotti, e questa volta Skims si troverà letteralmente proiettato nel cyberspazio: anche lì non mancano azione e scazzottate.

A metà strada fra Tron e Miami Vice, “Potenza virtuale” accoppia Terence Hill e Marvin Hagler, campione mondiale di pugilato nei pesi medi: mai distribuito al cinema, è una buona occasione per vedere l’ultima apparizione di Hill prima di essere assorbito interamente dalla Tv e Don Matteo. Nel cast anche Giselle Blondet.