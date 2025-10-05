“Il colore della libertà” stasera su Rai Storia per Binario Cinema: la trama

La vera storia di Bob Zellner, studente di Montgomery e nipote di un membro del Klu Klux Klan: è “Il colore della libertà” – interpretato da Lucas Till, Lucy Hale, Cedric the Entertainer, Brian Dennehy, Julia Ormond – proposto per il ciclo “Binario cinema” in onda domenica 5 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Il film è ambientato nell’Alabama del 1961: qui, Bob prende coscienza dei diritti negati alla comunità afroamericana e deve scegliere da che parte stare.

Ispirato dalle parole di Martin Luther King, da Rosa Park e dagli studenti di una scuola superiore locale che marciano per protestare contro l’omicidio del contadino di colore Herbert Lee, Bob si unisce agli attivisti afroamericani. Sfidando la sua famiglia e le regole della società segregazionista del Sud, troverà la convinzione interiore e il coraggio di combattere contro l’ingiustizia, la repressione e la violenza, per cambiare il mondo che lo circonda.

La pellicola ripercorre alcuni degli anni più bui della storia degli Stati Uniti, quelli della ferocia del Ku Klux Klan e delle battaglie fondamentali del movimento per i diritti civili. È tratto dall’autobiografia di Zellner, che ha ottantatré anni e vive in Florida, membro di spicco dello Student Nonviolent Coordinating Commitee, uno dei principali movimenti che hanno combattuto il razzismo nel Sud degli Stati Uniti.