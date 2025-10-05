I missionari a “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3

“Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura dedicato al tema del cattolicesimo, torna con un nuovo appuntamento domenica 5 ottobre alle 7.30 su Rai 3. La puntata sarà dedicata ai missionari: uomini e donne che incarnano l’essenza del Vangelo, diventando coraggio, generosità e solidarietà per il mondo. In studio con Eva Crosetta, Paolo Maria Braghini, missionario cappuccino in Amazzonia da 20 anni che racconterà la sua esperienza di vita e missione.

A seguire, altre due storie di grande impatto: quella di Suor Lourdes Miguelez Matilla, missionaria agostiniana in Algeria da 53 anni, un segno di incontro tra musulmani e cristiani; l’altra, quella di Suor Azezet H. Kidane, missionaria comboniana eritrea che lotta contro il traffico di esseri umani e offre speranza alle donne sfruttate. Immagini esclusive e testimonianze dirette per un viaggio senza confini attraverso il mondo, alla scoperta della dedizione e dell’amore dei missionari, in questa domenica speciale dedicata al Giubileo del mondo missionario e dei migranti.