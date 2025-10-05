Guerriglia urbana a Roma al corteo per la Palestina: petardi e bottiglie contro la Polizia

Corteo per la Palestina, scene di tensione ieri sera in via Merulana a Roma. Petardi e bottiglie contro la Polizia: il video
Scene di tensione a Roma al termine del corteo per la Palestina che ieri ha attraversato le strada della capitale, sfilando in modo pacifico. I momenti di tensione sono andati in scena ieri sera poco prima delle 21 in via Merulana, dove un cordone di Polizia con i blindati era schierata davanti a Santa Maria Maggiore. I manifestanti sono arrivati, un centinaio, tra cori e fumogeni. E a un certo punto sono stati lanciati petardi e bottiglie contro la polizia. Un’auto ha preso fuoco. Le forze dell’ordine hanno risposto ai manifestanti con lacrimogeni.
Dopo i momenti di tensione, tre manifestanti sono stati fermati e identificati in via labicana, all’altezza di largo Brancaccio. I tre facevano parte, ha fatto sapere la Questura in una nota, del gruppo che aveva fronteggiato le forze dell’ordine.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)