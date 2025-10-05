Ernia annuncia “Per soldi e per amore tour 2026”

Dopo l’uscita di “Per Soldi e Per Amore”, il suo nuovo album, già disco più venduto nella settimana di debutto, Ernia annuncia finalmente il tour

Dopo l’uscita di “Per Soldi e Per Amore”, il suo nuovo album, già disco più venduto nella settimana di debutto, Ernia annuncia finalmente “SOLO PER AMORE Tour Live 2026” nei principali palasport italiani nel mese di marzo 2026.

Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, partiranno giovedì 19 marzo 2026 dalla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi proseguire domenica 22 marzo 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 24 marzo 2026 al Palapartenope di Napoli, giovedì 26 marzo 2026 al Mandela Forum di Firenze fino a concludersi sabato 28 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il tour sarà occasione per portare finalmente live tutte le più grandi hit dell’artista e le nuovissime canzoni presenti in “Per Soldi e Per Amore”, il nuovo album di Ernia, disponibile dal 19 settembre.

“Per Soldi e Per Amore” ha conquistato fin da subito il pubblico, conquistando il titolo di disco più venduto nella settimana di debutto, ottenendo il primo posto della classifica FIMI/NIQ, posizionandosi #1 anche nella classifica FIMI/NIQ di CD, vinili e musicassette più venduti e con 7 brani in Top10 FIMI/NIQ dei singoli più venduti. Il brano “Fellini” feat. Kid Yugi, inoltre, è stabile tra le prime posizioni delle classifiche di Spotify Italia e Apple Music Italia. Con oltre 20 milioni di stream totali nella prima settimana, “Per Soldi e Per Amore” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e Vinile Standard, CD autografato, Vinile autografato (sold out), Vinile Deluxe (sold out) e le speciali versioni in vinile autografato numerato “Per Soldi” e la variante “Per Amore”. Da venerdì 19 settembre, inoltre, è in rotazione radiofonica il singolo estratto “Per Te”, accompagnato dal videoclip ufficiale.

“Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni. “Per Soldi e Per Amore” è un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura. Il disco è composto da 12 tracce, con la produzione e la direzione artistica curate da Charlie Charles, producer multiplatino e compagno di un rapporto nato agli esordi e oggi pienamente realizzato in un progetto tanto personale quanto universale.

SOLO PER AMORE Tour Live 2026

Giovedì 19 marzo 2026 – Jesolo (VE) @Palazzo del Turismo

Domenica 22 marzo 2026 – Roma @Palazzo dello Sport

Martedì 24 marzo 2026 – Napoli @Palapartenope

Giovedì 26 marzo 2026 – Firenze @Mandela Forum

Sabato 28 marzo 2026 – Milano @Unipol Forum

I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire da mercoledì 1° ottobre 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 6 ottobre alle ore 11:00.

