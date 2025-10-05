Da stasera su Rai 2 torna “UFO Robot Goldrake” in versione restaurata

Da oggi su Rai 2 “UFO Robot Goldrake”, serie animata cult degli anni ’70. In onda la versione restaurata, 71 episodi della serie storica più 3 inediti

Dal 5 ottobre 2025 torna su Rai 2 il leggendario UFO Robot Goldrake, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua prima messa in onda in Giappone. L’anime è stato trasmesso in Italia qualche anno dopo, esattamente nel pomeriggio del 4 aprile 1978, quando Rai 2 lancia la serie basata sul manga creato da Go Nagai conquistando un grande successo tra bambini e ragazzi e creando un “anime boom”.

Il 5 ottobre, alle 19:00, in una fascia oraria accessibile sia ai nostalgici che alle nuove generazioni pronte a scoprire le avventure di Actarus, verranno proposti i primi due episodi in versione completamente restaurata. Con colori vividi e dettagli migliorati saranno trasmessi 71 episodi della serie classica più 3 episodi inediti mai trasmessi prima dalla Rai, mantenendo i titoli italiani originali e la celebre sigla dell’epoca composta da Vince Tempera e Massimo Luca con i testi di Luigi Albertelli.

Gli episodi, che raccontano l’avventurosa lotta di Actarus e del suo robot – “un miracolo di elettronica, ma un cuore umano ha” – per salvare il pianeta Terra dalle forze malvage dello spietato Re Vega, saranno disponibili anche su RaiPlay. Goldrake non è solo un ritorno, ma un omaggio alla memoria storica e alla cultura pop che ha segnato più generazioni. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della serie e per chiunque voglia rivivere o scoprire l’emozione di uno dei robot più amati della storia dell’animazione.