CNE-Federimpreseuropa lancia progetti di ricerca e valorizzazione del bergamotto di Calabria

Modaffari e Virgili: “Porteremo la voce degli imprenditori del bergamotto nei tavoli istituzionali per rafforzare tutela e internazionalizzazione”

La Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Mary Modaffari, e il Responsabile Nazionale del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Territorio, Giuseppe Virgili, annunciano l’avvio di importanti progetti di ricerca e valorizzazione del Bergamotto di Calabria, eccellenza agroalimentare del territorio reggino.

Il Bergamotto: oro verde della Calabria

Il Bergamotto di Calabria rappresenta un unicum nel panorama agrumicolo mondiale. Coltivato esclusivamente lungo la fascia costiera ionica reggina, questo prezioso agrume è rinomato per le sue straordinarie proprietà: dal suo olio essenziale, utilizzato nell’alta profumeria internazionale, alle sue qualità nutraceutiche e benefiche per la salute. Il bergamotto è un simbolo identitario della Calabria e una risorsa economica fondamentale per centinaia di aziende agricole del territorio.

Sinergia istituzionale per lo sviluppo del settore

“Grazie al mio ruolo dirigenziale in Federimpreseuropa e alla posizione politica di Giuseppe Virgili nel partito di Governo, siamo determinati a portare la voce degli imprenditori agricoli del settore bergamotticolo nei più importanti tavoli istituzionali di confronto”, dichiara Mary Modaffari. “Il nostro obiettivo è duplice: rafforzare la tutela di questo frutto straordinario e sviluppare percorsi concreti di internazionalizzazione che generino crescita economica per le aziende calabresi”.

Giuseppe Virgili sottolinea: “La mia esperienza nel Dipartimento Agricoltura e il mio impegno politico mi consentono di costruire ponti tra le esigenze del territorio e le politiche nazionali. Il bergamotto merita una strategia di valorizzazione all’altezza del suo valore, che passa attraverso investimenti in ricerca, innovazione e apertura ai mercati internazionali. Lavoreremo per garantire che le istituzioni riconoscano e sostengano concretamente questo comparto strategico”.

Una collaborazione al servizio del territorio

La sinergia tra Modaffari e Virgili rappresenta un’opportunità unica per il settore bergamotticolo: da un lato la capacità di rappresentanza imprenditoriale e progettuale di Federimpreseuropa, dall’altro l’accesso diretto ai canali decisionali grazie al ruolo politico-istituzionale. Questa combinazione permetterà di accelerare i processi di tutela, promozione e internazionalizzazione del Bergamotto di Calabria.

“La nostra collaborazione nasce dalla consapevolezza che solo unendo competenze tecniche, visione imprenditoriale e peso politico si possano ottenere risultati concreti per il territorio”, concludono insieme Modaffari e Virgili. “Il bergamotto non è solo un prodotto: è cultura, tradizione e futuro per la Calabria. Il nostro impegno sarà totale affinché gli imprenditori della fascia ionica reggina possano cogliere tutte le opportunità di sviluppo che questo straordinario frutto offre”.