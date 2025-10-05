Belen Rodriguez a Ballando con le stelle in coppia con Yuri Orlando: pubblico in estasi

Belen Rodriguez ballerina per una sera a Ballando con le stelle: la showgirl ha incanto tutti esibendosi con il ballerino Yuri Orlando sulle note di “Thinking out loud”

Belen Rodriguez ballerina per una sera a Ballando con le stelle: la showgirl e modella ha incanto tutti, durante la puntata di ieri sera 4 ottobre, esibendosi con il ballerino Yuri Orlando sulle note di “Thinking out loud” di Ed Sheeran. Il pubblico, da casa e in studio, si può dire che sia rimasto ‘ipnotizzato‘, a giudicare dai messaggi e commenti che hanno riempito i social. E in tanti, tantissimi, hanno cominciato a sognare di vedere Belen come concorrente in pista nell’edizione del prossimo anno. E la stessa Milly Carlucci ci spera, tanto che c’è stata una gag con Massimiliano Rosolino che ha è salito sul palco con un finto contratto da far firmare alla showgirl per essere ‘arruolata’ per la prossima edizione.

SELVAGGIA LUCARELLI: “MI SBLOCCHI SUI SOCIAL?”

Dopo l’esibizione c’è stato anche un divertente siparietto con Selvaggia Lucarelli, che siede nei banchi dei giudici della gara di ballo. “Mi sblocchi sui social?“, ha chiesto Lycarelli a Belen, aggiungendo: Mi hai bloccato 25 anni fa, sarò caduta in prescrizione”. Belen Rodriguez lì per lì è rimasta interdetta, poi ha sorriso e detto: “Ci penso ancora un po’“, ridendo. Per poi aggiungere: “Ti sblocco, ma non ricordavo neanche di averti bloccato”.