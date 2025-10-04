Tra film e mito con “Lawrence d’Arabia” oggi su Rai Movie: la trama

Sette Oscar per il principe del deserto: la prima serata di Rai Movie – sabato 4 ottobre alle 21.20 – è dedicata a un capolavoro immortale: “Lawrence d’Arabia” di David Lean, con Peter O’Toole, Anthony Queen, Alec Guinness, Omar Sharif. Prima guerra mondiale: fra i nemici degli inglesi c’è l’Impero ottomano, al Cairo è impiegato come cartografo il giovane e brillante tenente Lawrence, che conosce bene lingua e cultura islamica, ed è convinto che le tribù arabe possano essere un prezioso alleato per la Gran Bretagna. Il comando inglese si convince a tentare l’impresa, e spedisce Lawrence dall’Emiro Faysal per capire se il suo popolo sia disposto a un accordo.

Lawrence dovrà attraversare il deserto, e non è che l’inizio della sua grande avventura. Il film di David Lean, specialista britannico del colossal, ha fondato un’intera mitologia e conquistato tutto il mondo: sette premi Oscar, fra cui Miglior Film e Miglior Regia. Ma non ci sono soltanto azione e scene grandiose: il protagonista è un eroe a modo proprio, non privo di contraddizioni e ambiguità. La Rai presenta la versione restaurata più recente, con scene mancanti nelle precedenti, e un doppiaggio integrato per l’occasione, a 90 anni dalla morte del personaggio storico.