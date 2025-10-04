Stasera su Rai Storia “Gli onorevoli” per Cinema Italia

Cinque episodi, con altrettanti mattatori, per raccontare ironicamente l’italiano medio alle prese con le elezioni elettorali. È “Gli onorevoli”, pellicola del 1963 firmata da Sergio Corbucci, proposta sabato 4 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Antonio La Trippa, monarchico vecchio stampo, cerca di farsi eleggere ma viene ingannato dal suo stesso partito.

L’onorevole Bianca Sereni si innamora inaspettatamente di un giovane; lo sposa ma perde le elezioni. Un senatore integerrimo e salottiero viene rovinato dalla condotta del figlio. Un intellettuale di sinistra rinuncia ad ogni ambizione ed ideale quando gli Stati Uniti gli offrono un posto di lavoro. rinuncia ad ogni ambizione politica appena dall’America gli viene offerto un vantaggioso contratto. Un professore finisce in tv circondato da ballerine succinte. Il film è reso immortale dalla performance di Totò che, nei panni del divertente e patetico candidato monarchico, arringa gli elettori con l’ormai proverbiale “Vota Antonio”.