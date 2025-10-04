Stasera su Rai 5 la Verona degli Scaligeri per “Signorie”

La città di Verona attraverso la storia della famiglia Della Scala. La racconta “Signorie”, in onda sabato 4 ottobre alle 21. 20 su Rai 5

La città di Verona attraverso la storia della famiglia Della Scala. La racconta “Signorie”, in onda sabato 4 ottobre alle 21. 20 su Rai 5. Partendo dal passaggio dal Comune alla Signoria, la puntata – attraverso la storia degli uomini chiave di questa famiglia, Cangrande Della Scala e Mastino Il Della Scala, e interviste agli eredi – ricostruisce la storia della Signoria, la lotta con Venezia e il commercio internazionale. Obiettivo, infine, sulla fine della Signoria e la fuga della famiglia in Baviera.