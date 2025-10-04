Stasera su Rai 2 “Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto”: la trama

Dal gioco al crimine reale. Prima visione assoluta all’insegna del giallo, su Rai 2: sabato 4 ottobre alle 21.20 c’è “Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto”

Dal gioco al crimine reale. Prima visione assoluta all’insegna del giallo, su Rai 2: sabato 4 ottobre alle 21.20 c’è “Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto”, secondo film ambientato nel resort di lusso dove si organizzano giochi di ruolo, con gli ospiti chiamati a investigare per risolvere un mistero.

Stavolta, proprio nell’imminenza del gioco, l’organizzatore e numero uno di Mystery Island viene ucciso veramente: e l’indagine va fatta sul serio, fra ricatti, vecchi rancori, vecchi amori e un complotto legato a una potente società immobiliare. Emozione e divertimento, in un film poliziesco non privo di una sua nota brillante.

“Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto” (Mystery Island: Winner Takes All, Usa 2025) di Steven R. Monroe, con Charlie Weber, Elizabeth Henstridge, Kristin Booth.