Old Wild West sceglie Mambo per la nuova campagna dedicata alla pausa pranzo dei lavoratori

Mambo , content factory del Gruppo The Next Generation Platform , è stato scelto da Old Wild West, la celebre burgers & steak house del gruppo Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A., per curare a 360° la nuova campagna dedicata al lancio e alla promozione del “Menù Pranzo a 10,50 €”, pensata per intercettare i lavoratori proprio a settembre, il mese del rientro dalla pausa estiva.

Mambo, per la prima volta, ha seguito e curato il progetto dall’ideazione da zero del concept fino all’analisi, scrittura, strategia e produzione finale.

La campagna è stata costruita attorno al claim: “Da Old Wild West pausa pranzo a 10,50€… e il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.” Un’idea che nasce da una situazione comune nel mondo del lavoro, quando chi porta il pranzo da casa spesso viene coinvolto dai colleghi a mangiare fuori, proponendo “Oggi a pranzo, Old Wild West?”

Il progetto, ampio e articolato, di Mambo ha generato contenuti adattati per piattaforme come Instagram, TikTok, YouTube e Prime Video. Non solo, sono stati prodotti anche uno spot radiofonico, con copy dedicato ma coerente con la narrativa social, e degli shooting fotografici sia di prodotto che con attori, per arricchire i canali del brand Old Wild West.

La campagna sarà online per tutto il mese di ottobre sulle principali piattaforme social e di streaming, in radio e in store.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Old Wild West per la gestione a tutto tondo di questa campagna creativa. Questa scelta rappresenta un vero proprio salto nei rapporti di collaborazione tra Mambo e Old Wild West e ci impegniamo a rispondere al meglio a tutta la fiducia riposta in noi e nel nostro lavoro.” – racconta Tommaso Ricci, Managing Partner di The Next Generation Platform.

“La pausa pranzo da Old Wild West è un’esperienza di gusto che da sempre unisce colleghi, famiglie e amici. Il Menu Pranzo è pensato proprio per questo, con piatti in grado di abbinare la convenienza alla qualità dei nostri prodotti. Con Mambo abbiamo trovato il partner ideale per raccontarlo in modo originale e autentico, grazie a una proposta creativa che ci ha subito convinto.” – aggiunge Stefano Taboga, Chief Marketing and Sales Officer di Cigierre.