Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine” Speciale san Francesco patrono d’Italia

Il 4 ottobre alle 9.50 su Rai 1, giorno di san Francesco, “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedicherà uno speciale al santo patrono d’Italia

Nel 2025 ricorrono gli 800 anni del Cantico delle Creature, la poesia meravigliosa scritta da Giovanni di Pietro di Bernardone, il “Folle di Dio”, un ragazzo che rinunciò a ogni ricchezza e agio per diventare san Francesco. Un santo che ha saputo cambiare la Chiesa e il suo tempo, che ha fatto la storia d’Italia e del mondo e che continua a interrogare anche il nostro presente.

Ma chi era san Francesco? Come mai ancora la sua figura attrae? Qual è la sua forza, la sua bellezza, capace di convertire tante vite? E perché il suo messaggio è attuale?

Il 4 ottobre alle 9.50 su Rai 1, giorno di san Francesco, “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedicherà uno speciale al santo patrono d’Italia.

In studio con Lorena Bianchetti il predicatore della casa pontificia, fra’ Roberto Pasolini e lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo.

A seguire alle 10.00, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Superiore di San Francesco Di Assisi.

Al termine della Santa Messa nuovo collegamento con Assisi per ascoltare i discorsi delle autorità su San Francesco, patrono d’Italia.