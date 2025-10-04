Oggi a Roma il corteo per Gaza: il percorso e le strade chiuse

Dopo i due milioni in piazza ieri per Gaza in tante città d’Italia, oggi 4 ottobre è in programma un corteo nazionale a Roma

Un’altra giornata di mobilitazione per Gaza e per protestare contro il blocco della Flotilla, la missione umanitaria che stava navigando alla volta della Striscia con aiuti e beni di prima necessità portati da oltre 400 attivisti su 43 barche che sono state intercettate da Israele a circa 80 miglia nautiche dalla costa. Dopo i cortei che ieri, venerdì 3 ottobre, si sono svolti in oltre 100 città portando in piazza econdo la la Cgil “più di due milioni di persone”, oggi c’è da scommetterci che a Roma arriveranno molte, moltissime persone. Ben più delle 20mila preventivate per il corteo, che è stato organizzato da Giovani palestinesi in Italia, Comunità palestinese in Italia e Associazione Palestinese in Italia. Oltre alle sigle pro Pal, ci saranno sindacati, collettivi studenteschi e cittadini.

IL PERCORSO DEL CORTEO

Il ritrovo del corteo pro Pal di oggi è alle 14 in piazzale Ostiense, con partenza intorno alle 14.30. Punto d’arrivo del corteo sarà piazza di Porta San Giovanni. Il corteo attraverserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. Tutti i bus lungo il percorso hanno subito deviazioni.

LE STRADE CHIUSE PER IL CORTEO

Vietata la circolazione su viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana (tragitto del corteo). Entro la mezzanotte tra venerdì e sabato sarà inoltre vietato sostare su piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia tra piazzale Albania e Porta San Paolo, via del Campo Boario da Porta San Paolo a piazza Bottego. Stessi provvedimenti nell‘area di piazza San Giovanni in Laterano, in via Amba Aradam tra piazza di San Giovanni in Laterano e via dei Laterani, nell‘area di parcheggio davanti alla Scala Santa, in piazza di Porta San Giovanni, via Fontana e via Carlo Felice.

GLI SCOMPARSI E LA LAZIO ALLO STADIO

Non c’è solo Gaza. Alle 15, allo Stadio Olimpico è in programma la partita di calcio Lazio-Torino. C’è poi in programma un’altra manifestazione, sempre oggi pomeriggio, legata al tema delle persone scomparse: si svolgerà tra viale Giulio Cesare e piazza Cavour dalle 15 alle 17.30. Il corteo attraverserà via Marcantonio Colonna e via Cicerone.

Per l’occasione prevista la chiusura a vista al traffico veicolare (compresa pista ciclabile su via Cicerone) e saranno deviate le linee 30, 49, 70, 81, 87, 100, 280, 492 , 913, 990.

LO SPORT ALL’EUR

Oggi Roma è interessata anche da una grande manifestazione sportiva: dalle 9 alle 16, infatti, all’Eur è in programma la World Triathlon Cup 2025 la prima edizione della Coppa delle Regioni Senior e Master. Chiuse al traffico viale America, un tratto di viale Cristoforo Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo, viale dei Primati Sportivi, via Tiberiade, viale dei Santi Pietro e Paolo, viale Tupini, viale America.

Vietato circolare su viale America, via Cristoforo Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo, viale dei Primati Sportivi, via Tiberiade, viale dei Santi Pietro e Paolo, via Tupini e viale America. Saranno deviate le corse delle linee 30, 31, 73, 671, 708, 712, 714, 724, 779, 780, 788, 791 e N070.

