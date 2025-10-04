Luca Tommassini e Alvise Rigo a Ciao Maschio oggi su Rai 1

Oggi su Rai 1 torna “Ciao Maschio” e si parla della gelosia. Ospiti Luca Tommassini, Alvise Rigo e Jonathan Kashanian

Luca Tommassini, Alvise Rigo e Jonathan Kashanian saranno i tre ospiti della nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 4 ottobre alle 17.10 su Rai 1. Al centro, come sempre, sentimenti ed emozioni “al maschile”. In questa puntata, la gelosia. Non mancheranno le incursioni sul tema di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse. In chiusura di programma, nello spazio dedicato alla promozione di un talento, arriverà la St. Regis Orchestra.